Пенс о ситуации вокруг КНДР: мир достигается силой

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Вице-президент США Майк Пенс обсудил проблему КНДР с японским премьер-министром Синдзо Абэ, передает агентство Киодо.
Кроме того, политик заявил о намерении США сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем для решения северокорейской ядерной проблемы.
Накануне Пенс заявил, что эра "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Он также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.
В Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле.