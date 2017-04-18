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В мире

Пенс о ситуации вокруг КНДР: мир достигается силой

09:1518.04.2017
(обновлено: 09:42 18.04.2017)
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Вице-президент США Майк Пенс на границе Северной и Южной Кореи. 17 апреля 2017 года
© AP Photo/ Lee Jin-man

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Вице-президент США Майк Пенс обсудил проблему КНДР с японским премьер-министром Синдзо Абэ, передает агентство Киодо.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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Во время переговоров Пенс отметил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что "мир достигается силой".

Кроме того, политик заявил о намерении США сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем для решения северокорейской ядерной проблемы.

Накануне Пенс заявил, что эра "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Он также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын следит за тренировкой военнослужащих Корейской Народной Армии. 13 апреля 2017 года
© REUTERS/ KCNA
Ядерный отбой: почему не началась война на Корейском полуострове
Азиатское турне Пенса совпало с самым острым кризисом вокруг КНДР за последние годы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". СМИ не исключали, что Вашингтон может нанести удар по Северной Корее.

В Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле.

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© РИА Новости, Инфографика
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Марк Содов
А почему бы тебе в Ирак не съездить? Езжай посмотри какой мир вы там устроили своей силой.
09:40
18.04.2017
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Vladimir Ilyenko
Такие заявления соответствуют 90-м годам 20 века. Сейчас ситуация совершенно иная, не замечать происшедших изменений, мягко говоря, большая глупость или чрезмерная самоуверенность. Неужели забыто 11-е сентября, которое доказало, что если поставлена задача , то террористов не остановить, несмотря на тотальную слежку. В этом и есть проблема террора. Выход один - договариваться, и не надо кичиться силой. "Даже мышь, загнанная в угол, может быть страшнее льва."
09:38
18.04.2017
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vovan buyvolov
Еще один провидец нашелся, пусть Ирак, Ливию вспомнит и многие другие страны, что там американцы с союзниками достигли, какого мира...
09:34
18.04.2017
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