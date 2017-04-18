Австралия ужесточила требования для получения рабочих виз

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл объявил об отмене краткосрочных рабочих виз и ужесточении требований для получения визы для работы в стране.

"Австралийцы должны иметь преимущество при получении работы в Австралии. Поэтому мы отменяем визы формы 457 — визы, которые позволяют иностранцам временно работать в нашей стране", — заявил Тернбулл в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook

По его словам, новые визы будут получать "самые лучшие и наиболее выдающиеся" работники. Он добавил, что для получения данного документа будет необходимо лучшее знание английского языка, опыт работы.

По данным агентства Рейтер, визы нового типа будут выдаваться на два года. Последующая виза будет выдаваться на четырехлетний период, однако для нее потребуется знание английского языка на более высоком уровне.