В Киргизии пятеро школьников отравились неизвестным газом

БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Десять учащихся средней школы города Балыкчи Иссык-Кульской области Киргизии госпитализированы в результате отравления неизвестным газом, пятеро детей находятся в реанимации, сообщает во вторник пресс-служба МЧС республики.

По данным МЧС, несчастный случай произошел в школе накануне во время уроков.

"Пятеро детей доставлены в отделение реанимации, еще пятеро — в отделение травматологии. В тот же день спасатели оказали первую медицинскую помощь 2 учителям и 2 ученикам", — сообщает МЧС.

Сейчас состояние пострадавших школьников оценивается как средней степени тяжести, они продолжают получать необходимое лечение, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

В настоящий момент на месте ЧП проводятся следственные мероприятия, работают сотрудники милиции, МЧС и медицинской службы, отметили в ведомстве.