Токио готов при необходимости эвакуировать японцев из Южной Кореи

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Японии при необходимости и возникновении внештатной ситуации на Корейском полуострове готов участвовать в эвакуации японских граждан; МИД создает инструкцию по эвакуации и обеспечению безопасности, заявили во вторник главы двух ведомств на заседании парламентского комитета по безопасности.
"Если, допустим, возникнет ситуация, когда будет необходимо эвакуировать находящихся на Корейском полуострове японских граждан, и будет затруднительно сделать это гражданскими рейсами, в качестве средства обеспечения безопасности, на основании закона о силах самообороны мы рассматриваем меры по защите японцев и (обеспечению их – ред.) транспортом", — приводит слова министра обороны Томоми Инады телекомпания NHK.
Выступивший на заседании министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что его ведомство совместно с обществом японцев, проживающих в Южной Корее, готовит инструкцию для информирования на постоянной основе японских граждан о ситуации на полуострове и для организации их эвакуации в случае необходимости. Помимо инструкции будет создан совместный комитет по мерам безопасности при посольстве в Сеуле, действующий на постоянной основе.
Ситуация вокруг КНДР обострилось и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.