Токио готов при необходимости эвакуировать японцев из Южной Кореи

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Японии при необходимости и возникновении внештатной ситуации на Корейском полуострове готов участвовать в эвакуации японских граждан; МИД создает инструкцию по эвакуации и обеспечению безопасности, заявили во вторник главы двух ведомств на заседании парламентского комитета по безопасности.

"Если, допустим, возникнет ситуация, когда будет необходимо эвакуировать находящихся на Корейском полуострове японских граждан, и будет затруднительно сделать это гражданскими рейсами, в качестве средства обеспечения безопасности, на основании закона о силах самообороны мы рассматриваем меры по защите японцев и (обеспечению их – ред.) транспортом", — приводит слова министра обороны Томоми Инады телекомпания NHK.

Министр отметила также, что соответствующие учения сотрудников сил самообороны проводятся на регулярной основе.

Выступивший на заседании министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что его ведомство совместно с обществом японцев, проживающих в Южной Корее, готовит инструкцию для информирования на постоянной основе японских граждан о ситуации на полуострове и для организации их эвакуации в случае необходимости. Помимо инструкции будет создан совместный комитет по мерам безопасности при посольстве в Сеуле, действующий на постоянной основе.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одно ядерное испытание; кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний. Шестого марта КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

Ситуация вокруг КНДР обострилось и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.