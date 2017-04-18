В ЛНР заявили о нарушении перемирия со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (139)

ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Народная милиция ЛНР накануне заявляла, что с 15 апреля не зафиксировано обстрелов со стороны украинских силовиков и перемирие соблюдается. Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

"В 16.25 17 апреля зафиксирован обстрел из автоматического гранатомета станкового, зенитной установки ЗУ-23-2 и стрелкового оружия с направления Катериновка в направлении Первомайск", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это был единственный обстрел, зафиксированный за минувшие сутки.

"Пострадавших в результате обстрела нет", — заявили в пресс-службе ведомства.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы 32 раза нарушили "режим тишины" в Донбассе за прошедшие сутки.

По сообщению пресс-центра военной операции, сообщение которого во вторник опубликовано в Facebook, ополченцы "32 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины".

На приморском направлении, как заявляют силовики, обстреливались Чермалик, Марьинка, Водяное, Широкино, Талаковка и Павлополь. На донецком направлении огонь велся по Авдеевке, шахте Бутовка и Каменке, на луганском направлении — по Катериновке и Новоалександровке.

Как утверждают в пресс-центре, ополченцы применяли минометы калибра 82 и 120 миллиметров, пулеметы, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.