В Японии автомобиль врезался в колонну школьников

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Автомобиль врезался в колонну школьников в японском городе Неягава, передает агентство Киодо во вторник.

Автомобиль попал в ДТП, был отброшен в сторону и врезался в колонну младших школьников, направлявшихся к началу занятий. В тяжелом состоянии находится женщина, сопровождавшая колонну. Четверо детей получили легкие ранения.

Полиция расследует причины происшествия.