Страны Латинской Америки просят Венесуэлу назначить даты выборов

МЕХИКО, 18 апр – РИА Новости. Сразу 11 стран Латинской Америки призвали в понедельник власти Венесуэлы назначить даты выборов для разрешения тяжелого внутриполитического кризиса, разразившегося в южноамериканском государстве.
"Мы призываем правительство Венесуэлы быстрее определить даты для исполнения графика выборов, что даст возможность скорейшему разрешению серьезного кризиса, который переживает Венесуэла", — говорится в совместном заявлении стран региона. Оно было распространено МИД Колумбии.
Протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.
По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 470 манифестантов, из них 188 продолжают оставаться под стражей, остальные освобождены.