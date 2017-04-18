Страны Латинской Америки просят Венесуэлу назначить даты выборов

МЕХИКО, 18 апр – РИА Новости. Сразу 11 стран Латинской Америки призвали в понедельник власти Венесуэлы назначить даты выборов для разрешения тяжелого внутриполитического кризиса, разразившегося в южноамериканском государстве.

"Мы призываем правительство Венесуэлы быстрее определить даты для исполнения графика выборов, что даст возможность скорейшему разрешению серьезного кризиса, который переживает Венесуэла", — говорится в совместном заявлении стран региона. Оно было распространено МИД Колумбии.

Свои подписи под документом поставили Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай и Колумбия. Эти государства также осудили гибель шести человек в ходе массовых акций протеста против политики президента Николаса Мадуро и призвали венесуэльские власти гарантировать право на мирную демонстрацию, которую как противники, так и сторонники, Мадуро планируют провести в стране 19 апреля.

Протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 470 манифестантов, из них 188 продолжают оставаться под стражей, остальные освобождены.