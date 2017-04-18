Количество автомобилей в Китае достигло 200 миллионов единиц

ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Общее количество зарегистрированных автомобилей в Китае достигло 200 миллионов единиц, говорится в сообщении министерства общественной безопасности КНР.
Кроме этого, общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигло 364 миллионов человек. Из них водители автомобилей составляют 320 миллионов человек. В первом квартале прирост показателя составил 7,4 миллиона человек.
По итогам 2015 года общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигало в Китае 279 миллионов человек. Из них число владельцев автомобилей составляло 172 миллиона человек.