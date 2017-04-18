В Венесуэле хотят увеличить в пять раз численность милиции из-за протестов

МЕХИКО, 18 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о планах увеличить сразу в пять раз численность национальной боливарианской милиции на фоне массовых протестов, охвативших страну.

Протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

"Я одобрил министру обороны планы расширить численность милиции в течение этого года до 500 тысяч человек со всей соответствующей экипировкой и гарантировать винтовку каждому милиционеру", — заявил Мадуро в ходе митинга по случаю очередной годовщины создания этой милиции.

Сейчас в рядах национальной милиции состоят 100 тысяч человек. Она была создана в 2007 году в соответствии с указом Уго Чавеса для помощи национальным вооруженным силам в защите суверенитета и независимости. Ранее в понедельник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы остаются верными президенту Мадуро.

По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 470 манифестантов, из них 188 продолжают оставаться под стражей, остальные освобождены.