В Венесуэле хотят увеличить в пять раз численность милиции из-за протестов

МЕХИКО, 18 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о планах увеличить сразу в пять раз численность национальной боливарианской милиции на фоне массовых протестов, охвативших страну.
"Я одобрил министру обороны планы расширить численность милиции в течение этого года до 500 тысяч человек со всей соответствующей экипировкой и гарантировать винтовку каждому милиционеру", — заявил Мадуро в ходе митинга по случаю очередной годовщины создания этой милиции.
По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 470 манифестантов, из них 188 продолжают оставаться под стражей, остальные освобождены.