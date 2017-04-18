СМИ: в США на заводе Tesla произошла утечка химикатов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Один человек направлен в больницу после того, как на заводе по производству аккумуляторов Tesla в штате Невада произошла утечка химикатов, персонал эвакуирован, сообщает издание Las Vegas Review.
Часть завода была эвакуирована. Идет ликвидация утечки, сообщает издание.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.