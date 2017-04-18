Facebook изменит процесс реагирования на видео с насилием

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Компания Facebook пересмотрит политику обработки видео, содержащих насилие, и других сомнительных материалов, после того как в прямом эфире социальной сети преступник из США совершил убийство, заявил вице-президент Facebook по международной деятельности Джастин Ософски.

Ранее сообщалось, что полиция американского Кливленда объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в Facebook. Видеозапись убийства была доступна на Facebook более двух часов, прежде чем ее удалили.

Ософски заявил, что компания пересматривает процедуру оповещения модераторов о сомнительных материалах на сайте, "чтобы люди могли сообщать о видео и других материалах, которые нарушают стандарты, так легко и быстро, насколько это возможно".

Вице-президент Facebook также сообщил, что компания не получила оповещения о первом видео преступника. Сообщение о втором видео пришло только через 1 час и 45 минут после его публикации, а сообщения о третьем видео, которое содержит признание преступника, поступили только по окончанию трансляции.