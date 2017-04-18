В США ящерица стала сотрудником полиции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полицейские из департамента города Эйвондейл, штат Аризона, приняли на службу ящерицу. О пополнении своих рядов служители правопорядка объявили на странице подразделения в соцсети Facebook.

Бородатая рептилия по кличке Айро приняла присягу и получила отличительный знак полицейского.

Рептилия начала "карьеру" в рядах правоохранительных органов в апреле 2016 года. Ящерицы этого вида, как утверждают исследователи, благодаря острому обонянию, могут искать запрещенные вещества намного эффективнее, чем собаки из кинологической службы.