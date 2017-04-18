"Нормандская четверка" сожалеет из-за угроз миссии ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидеры России, Германии, Франции и Украины в телефонном разговоре выразили сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщила в ночь на вторник пресс-служба Кремля.
"Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что обеспокоен сохраняющимися угрозами безопасности сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе при выполнении их мандата.