"Нормандская четверка" сожалеет из-за угроз миссии ОБСЕ в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (209)

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидеры России, Германии, Франции и Украины в телефонном разговоре выразили сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщила в ночь на вторник пресс-служба Кремля.

"Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что обеспокоен сохраняющимися угрозами безопасности сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе при выполнении их мандата.