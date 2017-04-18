В США объявили награду за информацию о транслировавшем убийство на Facebook

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полиция американского города Кливленд объявила награду в размере 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook, передает телеканал Fox News.

"На данный момент мы не знаем, где он", — приводит телеканал слова шефа полиции Кливленда Кельвина Уильямса.

Ранее сообщалось, что ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".

Полиция сообщала, что подозреваемый вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены.

Полиция штата Огайо призвала возможных свидетелей произошедшего к сотрудничеству. На данный момент стражи порядка разыскивают подозреваемого в нескольких районах города.