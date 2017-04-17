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В мире

Анкара живет обычной жизнью после референдума

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (94)
23:5417.04.2017
(обновлено: 23:55 17.04.2017)
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Мечеть Коджатепе в Анкаре
© РИА Новости. Антон Денисов
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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости, Федор Смирнов. Жители турецкой столицы сохраняют спокойствие после прошедшего накануне конституционного референдума, в центре Анкары нет никакой активности ни сторонников, ни противников президента Турции Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.

Подсчет голосов конституционного референдума в Анкаре
© РИА Новости. Антон Денисов
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Трамп поздравил Эрдогана по итогам референдума в Турции

Прошедший в воскресенье конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Центр Анкары не перекрыт, но патрулируется усиленными нарядами полиции, на некоторых оживленных перекрестках видны водометы. Сняты висевшие почти два месяца на улицах агитационные билборды и плакаты к референдуму, и уже почти ничего не напоминает о важнейшем событии в жизни страны, которое произошло накануне. Разве что изредка по улице проезжают машины сторонников Эрдогана, откуда звучат победные марши времен Османской империи. Но нет даже намека на какие-либо массовые акции, город живет обычной жизнью.

Во время голосования на конституционном референдуме в Турции. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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В России три четверти турок проголосовали против конституционных реформ

Конечно, тема референдума является сейчас самой обсуждаемой в Турции, но поскольку Анкара по итогам голосования оказалась разделенной почти поровну на противников и сторонников президентской системы (иными словами, противников и сторонников Эрдогана) с небольшим перевесом в пользу первых, то от горожан можно услышать прямо противоположные мнения по поводу вчерашнего события.

Так, автомеханик, который голосовал за конституционную реформу, доволен результатами референдума. "Я один из немногих, кто прочитал весь пакет поправок в конституцию, и они мне пришлись по душе. Крепкая власть и сильный лидер, который вызывает уважение, — это как раз то, в чем нуждается Турция. Критики просто не читали то, что выносилось на референдум, они выступают против только потому, что не любят Эрдогана. Но ведь дело не в нем, после него придут другие лидеры, а Турция останется", — сказал собеседник.

Портреты президента Турции Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo/ Emrah Gurel
Политолог: после референдума Турция усилит вмешательство в дела Ирака и САР

Совсем другое мнение высказал владелец небольшого магазина в столичном районе Чанкая. "Вам, россиянам, повезло, у вас умный лидер. А кто возглавляет нашу страну? Его несет из стороны в сторону, то в ЕС, то из него, то он дружит с Россией, то враждует. Нам навязывают ислам арабского толка, который чужд нашей стране, а создателя Турецкой Республики Ататюрка понемногу задвигают в сторону. Это референдум – очередной удар по его наследию и шаг к единоличной власти. Мне страшно за будущее, было бы куда – я бы уехал из страны", — сказал он.

В понедельник в Анкару из Стамбула вернулся Эрдоган, которого в аэропорту встретила большая группа сторонников. Выступая перед ними, турецкий лидер поздравил всех с победой на референдуме, в очередной раз обвинив Запад в том, что он борется с "сильной Турцией", и назвав своих недругов в западных странах "крестоносцами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2017/ Ozan Kose
Эрдоган назвал итоги референдума "победой над крестоносцами"

Перед въездом в президентский дворец Эрдогана ждала другая группа поддержки, перед которой он также выступил, вновь пообещав вернуть смертную казнь для сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых Анкара обвиняет в попытке переворота 15-16 июля прошлого года. "Если парламент примет закон о возращении смертной казни, я его тут же подпишу", — пообещал Эрдоган под восторженные крики сторонников.

Досталось от турецкого лидера и наблюдателям от ОБСЕ, которые признали референдум не соответствующим международным стандартам. "Пусть они знают свое место! Турция их не видит, не слышит и не признает. Для меня важно мнение моего народа, а не их", — заявил Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© Фото: Фотохост-агентство/ Алексей Майшев
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Греческое СМИ: Эрдоган заставил Запад беспокоиться

После этого президент проследовал в свою резиденцию, где под его председательством прошло заседание Совета национальной безопасности, который рекомендовал продлить еще на три месяца режим ЧП, введенный после попытки переворота. Позднее правительство Турции продлило на три месяца режим ЧП, запрос на утверждение этого решения направлен в парламент, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Турецкие СМИ не сообщают ни о каких массовых акциях в других регионах страны. Смирились ли противники Эрдогана с поражением на референдуме, будет ли оппозиция отстаивать свои права в судах или призовет выйти на улицы? Ответы на эти вопросы станут известны в ближайшие дни. Но пока в Турции все спокойно.

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