США пока предпочитают экономические инструменты для давления на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты пока планируют продолжать давление на Северную Корею в контексте ее ядерной программы через экономические и дипломатические инструменты, в частности, через сотрудничество с Китаем, который является крупнейшим экономически партнером Пхеньяна, рассказал в ходе пресс-брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Конечно – Северная Корея, способная нанести ядерный удар, ни в чьих интересах, но мы будем продолжать работать с Китаем в этом вопросе", — сказал он.

Он отметил, что сотрудничество с Китаем позитивно и "США призывают его продолжать этот подход". В частности, Спайсер напомнил, что Северная Корея очень нуждается в поставках угля из Китая.

При этом Спайсер подчеркнул, что американские власти продолжают изучать недавний провалившийся пуск Пхеньяном ракеты, и никаких ответов на дальнейшее развитие программы Северной Кореи исключать нельзя.

Ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры в США с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых стремился убедить китайского лидера усилить давление на КНДР с целью приостановить ядерную и ракетную программы Пхеньяна.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном запуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета KN-15 среднего радиуса действия.