Эрдоган заявил, что Турция может провести референдум по членству в ЕС

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после проведенного накануне конституционного референдума заявил, что страна может провести еще один референдум — теперь по вопросу о необходимости вступления в Евросоюз, передает агентство Франс Пресс.

Выступая перед сторонниками у президентского дворца в Анкаре, Эрдоган отметил, что Турция на протяжении 54 лет ждала "у дверей ЕС". Комментируя угрозы европейских лидеров о возможной приостановке переговоров по присоединению к Евросоюзу, он сказал: "Мы сядем и обсудим, мы также можем провести референдум по этому вопросу".

О том, что Турция может провести референдум о целесообразности вступления в ЕС, Эрдоган уже заявлял – в марте, на фоне обострения отношений с Евросоюзом после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения в преддверии конституционного референдума 16 апреля.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.

На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.