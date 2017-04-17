В КНДР пообещали испытывать ракеты каждую неделю

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Северная Корея намерена увеличить число тестовых запусков ракет, заявил в интервью Би-би-си заместитель министра иностранных дел страны Хан Сон Рель.

"Мы будем проводить больше пусков ракет, запуская их еженедельно, ежемесячно, ежегодно", — предупредил северокорейский дипломат. Он также заявил, что если США прибегнут в отношении КНДР к военной силе, их ждет "полномасштабная война".

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. Вице-президент США Майк Пенс в понедельник заявил, что Вашингтон намерен добиться денуклеаризации Северной Кореи. Он подчеркнул, что "эра стратегического терпения Соединенных Штатов в отношении КНДР закончилась".