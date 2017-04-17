Госдеп: США и Китай привержены курсу на международное давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. США и Китай привержены курсу на оказание международного давления на КНДР для выполнения резолюций Совбеза ООН, заявила журналистам и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

По ее словам, этой теме, в частности, был посвящен разговор госсекретаря США Рекса Тиллерсона и члена госсовета КНР Яна Цзечи в минувшие выходные.

"Они согласились, что есть общие цели на Корейском полуострове, которые включают в себя строгое выполнение резолюций СБ ООН, а также необходимость международных действий для оказания давления на КНДР, чтобы она прекратила свои провокационные действия и вновь взяла обязательства в области мирной денуклеаризации", — заявила Торнтон.

Она добавила, что также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что телефонный разговор Яна Цзечи и Тиллерсона не связан с последним ракетным пуском со стороны КНДР.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, также сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил, добавив, что "практически сразу ракета взорвалась".