Глава МИД ФРГ: нельзя подталкивать Турцию в сторону России или изоляции

БЕРЛИН, 17 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Нельзя подталкивать Турцию в сторону России, ставить под вопрос партнерство Анкары с НАТО, заявил в понедельник таблоиду BILD глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Турция остается "большим соседом", которого мы и во времена военной диктатуры в начале 80-х годов не исключали из НАТО, чтобы не отправить ее в руки СССР. И сегодня мы тоже хотим удержать Турцию при нас, а не во внешнеполитической изоляции или даже подталкивая в направлении России", — сказал Габриэль.

Министр добавил, что в отношениях с Анкарой "нужно думать не о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем дне".