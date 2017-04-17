США остаются приверженными укреплению двусторонних отношений с Турцией

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Вашингтон продолжает поддерживать Анкару и остается приверженным укреплению двусторонних отношений, заявил и.о. официального представителя государственного департамента США Марк Тонер, комментируя итоги референдума в Турции.

"США остаются приверженными укреплению наших двусторонних отношений (с Турцией — ред.). США продолжат поддерживать демократическое развитие Турции, при котором приверженность закону и разнообразию и свободе СМИ остаются основополагающими", — говорится в заявлении госдепа.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

В понедельник миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".