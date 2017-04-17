Ляшко объявил себя "ватником"

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко на своей странице в Facebook раскритиковал торговую блокаду Донбасса, из-за которой страна вынуждена импортировать уголь из России.

"Заблокировали свой уголь из Донбасса, потеряли 40 миллиардов гривен налогов, 3 миллиарда долларов валютной выручки. И все ради чего? Чтобы покупать российский уголь?" – написал политик.

"Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я настоящий сепар и ватник", — добавил Ляшко.

Ранее госслужба статистики Украины сообщила, что в первые месяцы 2017 года страна увеличила импорт российских товаров почти на 80%. По данным минэнерго Украины, с начала года основным поставщиком угля на Украину стала Россия.

Грузовая транспортная блокада Донбасса была введена 15 марта по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины. В Киеве заявили, что ограничения будут сняты, когда находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР предприятия вернутся под украинскую юрисдикцию. Глава ДНР Александр Захарченко после этого объявил о полном разрыве торговых отношений с Киевом.