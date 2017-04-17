В Киеве радикалы продолжают акцию протеста у отделения "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Украинские радикалы в понедельник продолжают акцию протеста у центрального отделения "дочки" Сбербанка в Киеве.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело), почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка. Блокада была ненадолго прекращена, однако 10 апреля радикалы возобновили акцию. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

"Неделя блокады центрального офиса "Сбербанка" в Киеве. Протест "Национального корпуса" продолжается", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.