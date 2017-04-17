Госдеп США: наблюдатели обеспокоены проведением референдума в Турции

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Госдепартамент США отметил обеспокоенность наблюдателей по поводу проведения конституционного референдума в Турции, ожидает окончательного доклада, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.

Госдеп также подчеркнул, что ожидает от руководства Турции защиты прав и свобод всех граждан, независимо от того, как они проголосовали в ходе референдума.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

В понедельник миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".