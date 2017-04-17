В Пакистане военные задержали смертницу, планировавшую теракт на Пасху

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Пакистана задержали предполагаемую смертницу террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая планировала осуществить теракт на Пасху в пакистанском городе Лахор, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя армии.

Военные установили, что предполагаемой смертницей была Норин Легхари (Noreen Leghari), студентка медицинского образовательного учреждения в городе Хайдарабад. В понедельник военные продемонстрировали видео с признанием девушки, в котором она утверждает, что вместе с двумя мужчинами готовила нападение на неназванную церковь во время Пасхи.

"У них было два (начиненных взрывчаткой) жилета и четыре ручных гранаты, жилеты должны были применять при нападении на одну церковь во время Пасхи, а я должна была стать смертницей", — сказала она. По ее словам, 14 апреля службы безопасности провели операцию в укрытии предполагаемых боевиков.

Как заявил представитель армии Асиф Гафур (Asif Ghafoor), 19-летняя Легхари была задержана после перестрелки, в ходе которой службы безопасности ликвидировали еще одного боевика, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В марте сообщалось, что в течение двух недель правоохранительные органы Пакистана задержали около 1,3 тысячи человек, подозреваемых в причастности к группировкам боевиков.