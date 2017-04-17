Москва поддерживает кандидатуру постпреда Белоруссии на пост генсека ОБСЕ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия поддерживает кандидатуру посла Белоруссии в Австрии, постпреда республики при ОБСЕ Елены Купчиной на пост генсека организации, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился Купчиной, чья кандидатура выдвигается Минском на пост генерального секретаря ОБСЕ.

"Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее генерального секретаря. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату", — сообщает МИД РФ.

Ранее источник, близкий к штаб-квартире ОБСЕ, сообщил РИА Новости, что на пост генсека выдвигаются, кроме Купчиной, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкке Канерва, бывший еврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле, экс-постпред Швейцарии при ОБСЕ Томас Гренингер.

Нынешний генсек ОБСЕ Ламберто Заньер занимает свой пост с июня 2011 года. Срок его полномочий истекает в июне 2017 года.