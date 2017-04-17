Силовики обстреливают из минометов позиции ДНР на окраинах Ясиноватой

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (138)

ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Украинские силовики ведут из минометов обстрел позиций самопровозглашенной ДНР на окраинах города Ясиноватая в Донбассе, сообщил журналистам представитель министерства обороны республики.

Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что в Донбассе с 10.00 13 апреля вступает в силу очередной режим прекращения огня. Однако днём в понедельник разведка ДНР сообщила, что обнаружила артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах Донбасса, близких к линии соприкосновения.

"В данный момент противник ведет обстрел наших позиций в районе города Ясиноватая, огонь ведется с применением минометов", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Как сообщили РИА Новости в городской администрации Ясиноватой, попаданий в жилой сектор близлежащих населенных пунктов не зарегистрировано.