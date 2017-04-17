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В мире

Дело об угле: зачем Украина определяет национальность топлива

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (21)
19:1717.04.2017
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Угольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

С начала нынешнего года Россия стала главным поставщиком угля на Украину. Из 413 тысяч тонн импортного угля, поступившего на ТЭС страны, 221 тысячу тонн поставила Россия. Остальное — ЮАР и Польша. Об этом сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 14 апреля 2017 года.

Змиевская тепловая электрическая станция. Архивное фото
© Фото: Maksim Sidorov
На Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС
Между тем есть основания полагать, что российские поставки могут быть конфискованы по решению президента Петра Порошенко. И это чисто политическое желание окончательно добьет украинскую энергетику. Но политика на Украине давно подменяет экономику и целесообразность. А правительство уже объявило, что с середины мая на Украине начнутся веерные отключения электроэнергии.

Запасы тают, импорт растет

Количество угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) тает. Это произошло в результате блокады непризнанных Украиной ДНР и ЛНР, сначала объявленной радикалами, а затем поддержанной президентом Порошенко. После заявления Порошенко 15 марта между Украиной и ее мятежными территориями действует полная транспортная блокада. И уголь, который раньше поступал на металлургические комбинаты страны, а также на ТЭС, остается в Донбассе.

Вид на домны Днепропетровского металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Шустов
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Как остывает сталь: почему встал крупнейший меткомбинат Украины
Первыми ощутили на себе дефицит антрацита металлурги. Уже остановились несколько металлургических предприятий, а первым из них — старейший на Украине Днепровский меткомбинат.

И дело не только в разрыве десятилетиями существовавшей производственной кооперации Донбасса со всей остальной Украиной.

У предприятий, потребляющих уголь, не хватает средств для его закупки за границей. Металлурги не получили от правительства с начала года возврата НДС и теперь вынуждены останавливать производство, а на ТЭС в связи с резким ростом тарифов на тепло- и электроэнергию (условие, при котором МВФ предоставлял Украине транши) нет денег на закупку угля из-за неплатежей.

© REUTERS/ Konstantin Chernichkin
Участники торговой блокады Донбасса рядом с составом, груженым углем, на станции Кривой Торец в Донецкой области. Архивное фото

По информации из источников в правительстве, совокупный долг населения по коммунальным платежам (включая оплату тепла, горячей воды и электроэнергии) составляет 40 миллиардов гривен. И теперь правительство во избежание коммунальных забастовок вынуждено предоставлять населению тепло, свет и воду в кредит.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
На Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике из-за нехватки антрацита
Как сообщило на прошлой неделе Министерство энергетики и топливной промышленности Украины, на ряде ТЭС положение критическое. Так, на Криворожской ТЭС запасы угля составляют треть по сравнению с первым кварталом прошлого года, на Змиевской они меньше в два с половиной раза, а на Трипольской — вшестеро меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. И только на западе страны, где в основном используют местный уголь, запасы сохраняются на уровне прошлого года.

Иными словами, импорт угля из России, ЮАР и Польши не решает проблему энергообеспечения Украины, а всего лишь смягчает кризис, отодвигая во времени энергетический коллапс.

Угольный след

Еще в январе-феврале, с первых дней блокады Донбасса, правительство страны срочно стало искать поставщиков недостающего угля — в России, ЮАР и Польше. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда же заявил, что единственным реальным поставщиком угля на Украину может быть только Россия.

Линии электропередач в Киеве. Архивное фото
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Грейтесь сами: почему Украина останавливает ТЭС
И вот теперь выяснилось, что более половины импортного угля в первые три месяца 2017 года на Украину поступило именно из России — 221 тысяча тонн. Кстати, Украина в советские времена полностью обеспечивала себя углем, а в постсоветские даже экспортировала.

Как в начале апреля стало известно украинским СМИ из информированных источников, в правительстве стали готовить распоряжение о запрете поставок антрацита из России на Украину.

А еще 29 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что подчиненное ему ведомство инициирует внедрение лабораторного контроля импортного угля во избежание поставок с шахт, расположенных на неподконтрольных ДНР и ЛНР.

© РИА Новости. Игорь Маслов
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Шахта "Макеевуголь" в Донецкой области

"Каждая шахта — это как отпечаток пальца: у угольных месторождений существует особая геологическая и химическая формула, и лаборатория подтвердит, где уголь был добыт", — заявил Насалик.

Удушение Донбасса любой ценой

Представитель главы государства в Верховной раде Украины Ирина Луценко заявила 10 апреля, что президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на территориях ДНР и ЛНР.

"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить, — о возможной конфискации угля, который сейчас с захваченных шахт отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского или другого угля намереваются продавать в Украине", — сказала она журналистам у здания администрации президента.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото: Пресс-служба президента Украины
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Порошенко намерен конфисковать уголь из ДНР и ЛНР
Таким образом, становится понятна причина "дактилоскопических" изысканий министерства — подготовить президенту основания для дальнейшего экономического удушения Донбасса. Теперь вслед за полной транспортной блокадой может последовать и отказ от российского импорта угля. Или распоряжение просто за него не платить.

В конечном итоге откуда поступает уголь — прямо из России или через Россию из Донбасса — в этом деле уже не главное. В любом случае, объявляя полную транспортную блокаду Донбасса, президент Украины хочет тем самым его экономически удушить. И при этом на всех международных встречах и переговорах говорит, что Донбасс — украинский и что граждане мятежных ДНР и ЛНР — это граждане Украины.

 

 

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