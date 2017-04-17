В Мосуле иракские силовики уничтожили свыше шестидесяти боевиков ИГ*

МОСУЛ, 17 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские военные за последние сутки уничтожили свыше 60 боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России) на подступах к соборной мечети Мосула Ан-Нури, сообщили в понедельник в федеральной полиции Ирака.

По словам главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, частям спецназа также удалось уничтожить восемь единиц военной техники боевиков и предотвратить несколько атак с использованием смертников. С воздуха продвижение силовиков в Старом городе Мосула прикрывает фронтовая авиация.

В воскресенье в федеральной полиции Ирака, ведущей бои против ИГ в центральной части Мосула, сообщили о том, что подразделения силовиков взяли под огневой контроль территорию вокруг соборной мечети Ан-Нури, имеющей ключевое символическое значение для боевиков.

Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше 800 лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой провозгласил "халифат" ИГ. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий" минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим частям.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В феврале премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

*Террористическая организация, запрещенная в России.