Адвокат сообщил, что блогер Лапшин попал в медпункт бакинского СИЗО

БАКУ, 17 апр – РИА Новости, Вугар Гасанов. Российско-израильский блогер Александр Лапшин, находящийся под арестом в Баку, переведен в медпункт следственного изолятора, врачи поставили ему диагноз "тахикардия", сообщил в понедельник РИА Новости адвокат задержанного Эдуард Чернин.

Ранее суд продлил срок ареста Лапшина на три месяца.

"В настоящее время мой подзащитный проходит лечение в медпункте. Ранее он пожаловался мне на боли в сердце, затем был доставлен на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз "тахикардия". В настоящее время Лапшин чувствует себя нормально, я сегодня с ним виделся", — добавил Чернин.

На вопрос, связывались с ним из посольств РФ и Израиля по этому поводу, адвокат заявил, что никаких обращений пока не было.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.