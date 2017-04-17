Самым пожилым человеком в Европе стала 115-летняя испанка

МАДРИД, 17 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Самым пожилым жителем Европы стала 115-летняя жительница Испании Ана Вела, сообщает в понедельник испанское издание El Pais.

В субботу в Италии скончалась 117-летняя местная жительница Эмма Морано , которая на тот момент была самым пожилым жителем Европы и последней из живущих людей, родившихся до 1900 года. Таким образом, в настоящее время звание самого пожилого жителя Европы отошло к 115-летней Ане Веле, носящей с прошлого года и звание самого пожилого гражданина Испании.

Ана Вела родилась 29 октября 1901 года в испанском городе Кордоба, состояние ее здоровья оценивается как "хрупкое". Как приводит издание слова ее 65-летнего внука Антонио, он "всегда думал, что бабушка будет жить долго, так как и в 100 лет она чувствовала себя прекрасно". Однако он добавил, что "надеялся на то, что бабушка когда-нибудь станет самым возрастным человеком Испании, но не думал, что станет самой возрастной во всей Европе".

По словам ее 89-летней дочери Аны, нет никаких секретов, которые бы объясняли долголетие. "Во время еды ей нравится выпить полбокала полусладкого вина, но никогда много не выпивала. Из еды она ест все — мясо, рыбу, овощи. Она соблюдает абсолютно нормальную домашнюю диету", — заявила дочь рекордсменки.

Una española se convierte en la persona más longeva de Europa https://t.co/dDagCZ8nMx — EL PAÍS (@el_pais) 17 апреля 2017 г.

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