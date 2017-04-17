ООН: полмиллиона человек покинули Мосул после начала операции против ИГ*

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Почти 500 тысяч гражданских лиц покинули иракский Мосул после начала операции по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя ООН.
До захвата Мосула боевиками ИГ в 2014 году в городе проживало более 1,5 миллиона человек.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.
*Террористическая организация, запрещенная в России.