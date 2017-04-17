ООН: полмиллиона человек покинули Мосул после начала операции против ИГ*

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Почти 500 тысяч гражданских лиц покинули иракский Мосул после начала операции по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя ООН.

"Когда бои начались, самый худший наш сценарий предполагал, что до одного миллиона гражданских лиц может покинуть Мосул. Уже уехали более 493 тысячи человек, оставив практически все", — говорится в заявлении координатора по гуманитарным вопросам в Ираке Лиз Гранде (Lise Grande).

До захвата Мосула боевиками ИГ в 2014 году в городе проживало более 1,5 миллиона человек.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

*Террористическая организация, запрещенная в России.