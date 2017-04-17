В Йемене продовольствия осталось на четыре месяца, заявили в МККК

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт сообщил, что в Йемене, где уже больше двух лет продолжается вооруженный конфликт, продовольствия осталось только на четыре месяца.
Говоря о деятельности организации в Йемене, Барт напомнил о многочисленных нападениях, совершенных на сотрудников организации в этой стране. В этой связи он призвал стороны конфликта уважать "нейтралитет гуманитарных организаций", обеспечить гуманитарным сотрудникам доступ, в частности, в порты страны.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
По данным ООН, в Йемене в гуманитарной помощи нуждаются свыше 21 миллиона человек, что составляет порядка 82% населения. Из них семь миллионов человек голодают.