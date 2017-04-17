В Йемене продовольствия осталось на четыре месяца, заявили в МККК

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт сообщил, что в Йемене, где уже больше двух лет продолжается вооруженный конфликт, продовольствия осталось только на четыре месяца.

"Падает покупательная способность населения, цены на основные товары значительно выросли. Сейчас заканчивается продовольствие. Его осталось только на четыре месяца, если не будет найдено быстрое решение проблемы", — сказал представитель МККК на пресс-конференции в Москве.

Говоря о деятельности организации в Йемене, Барт напомнил о многочисленных нападениях, совершенных на сотрудников организации в этой стране. В этой связи он призвал стороны конфликта уважать "нейтралитет гуманитарных организаций", обеспечить гуманитарным сотрудникам доступ, в частности, в порты страны.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По данным ООН, в Йемене в гуманитарной помощи нуждаются свыше 21 миллиона человек, что составляет порядка 82% населения. Из них семь миллионов человек голодают.