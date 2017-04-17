Турецкие эксперты с оптимизмом оценивают будущее отношений Москвы и Анкары

СТАМБУЛ, 17 апр — РИА Новости. Турецкие эксперты со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития российско-турецких отношений после прошедшего в воскресенье в Турции конституционного референдума.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,41% голосов. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом. Окончательные итоги референдума будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Как заявил РИА Новости журналист, эксперт по России и российско-турецким отношениям Дженк Башламыш, "между двумя странами существует ряд разногласий, но вероятность того, что Турция, у которой сейчас напряженные отношения с Западом, будет делать шаги, направленные против России, крайне мала". По его мнению, Турция может продолжать отдаляться от ЕС, отношения с которым у Анкары в последнее время отличались особой напряженностью. "Но "сжигать мосты" в отношениях с США Турция не будет абсолютно точно. И в этих условиях контакты между Москвой и Анкарой, безусловно, приобретают очень большое значение", — считает Башламыш.

В свою очередь экономист Тунджай Туршуджу выразил мнение, что "в дальнейшем отношения между двумя странами будут продолжать развиваться в дружеском и одновременно осторожном ключе".

Одобренный на воскресном референдуме пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран. Очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.