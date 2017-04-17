В США задержали женщину, пытавшуюся перелезть через ограду Белого дома

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Власти США задержали женщину, которая пыталась перелезть через дополнительные ограждения с северной стороны Белого дома, сообщает газета Washington Post.

Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье. Как сообщила представитель Секретной службы США, женщине были предъявлены обвинения после того, как она попыталась перепрыгнуть ограждения, ограничивающие доступ к главной ограде Белого дома. После инцидента службы безопасности на 45 минут оцепили часть территории у резиденции американского лидера. Мотивы женщины пока не установлены.

Подобные инциденты у Белого дома случаются регулярно. Так, десятого марта возле резиденции президента США был пойман нарушитель, который перелез через ограждение. СМИ сообщали, что нарушитель пробыл на территории не менее 15 минут, заглядывал в окна и дергал ручки дверей. Как сообщил телеканал CNN, из-за инцидента по меньшей мере шесть сотрудников секретной службы США подвергнутся дисциплинарному наказанию.

Секретная служба, которая охраняет президента и ключевые государственные объекты, уже подвергалась в прошлом критике за то, что нарушителям удавалось проникнуть в Белый дом. Один из таких нарушителей был пойман непосредственно в здании при прежнем президенте Бараке Обаме.