В США пятилетний ребенок погиб после посещения "вращающегося ресторана"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пятилетний мальчик погиб после того, как его зажало между столом и стеной во вращающемся ресторане Sun Dial, расположенном в отеле американского города Атланта, штат Джорджия, сообщает газета AJC со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент произошел в пятницу в ресторане отеля Westin Peachtree Plaza. Представитель полиции Атланты Стефани Браун заявила, что мальчик Чарли Холт находился в ресторане с родителями, отошел от стола, и его зажало между столом и стеной. Он получил серьезную травму головы.

По данным издания, автоматическое выключение вращающегося пола сработало сразу и на помощь мальчику поспешили сотрудники службы безопасности и персонал отеля. Сообщается, что на освобождение ребенка из ловушки пришлось потратить около получаса. Ребенок был госпитализирован, однако скончался в больнице от полученных травм.

"Произошел трагический инцидент с маленьким мальчиков в отеле. Слова не могут выразить нашей скорби. Наши мысли и молитвы с его семьей", — заявил менеджер отеле Westin Peachtree Plaza.

Ресторан будет закрыт до дальнейших распоряжений, сообщила представитель ресторана Пейтон Смит.