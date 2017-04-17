СМИ: в Германии отказались от учебников для мигрантов с российским Крымом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии отозвало разрешение на выпуск учебников для мигрантов, в котором Крым на карте обозначен как часть России. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В организации подчеркнули, что на момент выдачи согласия ведомство не было ознакомлено с окончательной версией учебника и соответствующей картой.
Как отмечает Deutsche Welle, несмотря на исключение пособия из списков одобренных материалов, языковые центры по-прежнему смогут использовать их в программе.
Крым вошел в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.