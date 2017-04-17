Киргизская оппозиция настаивает на проведении выборов президента в августе

БИШКЕК, 17 апр – РИА Новости. Оппозиция считает, что очередные выборы президента Киргизии должны пройти не позднее августа, заявила в понедельник журналистам экс-генпрокурор республики, депутат парламента от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Аида Салянова.

Согласно конституции Киргизии, президент избирается только на один шестилетний срок. Действующий президент Алмазбек Атамбаев официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Ранее он заявил, что очередные выборы в республике должны пройти 19 ноября.

По словам депутата, полномочия Атамбаева заканчиваются 2 декабря. "В случае проведения выборов 19 ноября, на все выборные процедуры отведено 12 дней. За этот срок успеть невозможно", — сказала Салянова.

Она напомнила, что в 2011 году на выборы президента было отведено более двух месяцев — выборы были назначены на 30 октября, тогда как полномочия президента Розы Отунбаевой заканчивались 31 декабря.

По мнению депутата, в случае если президент не сложит полномочия до 2 декабря, все последующие решения Атамбаева на посту главы государства могут быть оспорены.

Как заявил лидер фракции "Ата-Мекен" Алмамбет Шыкмаматов, по действующей конституции выборы должны состояться не позднее конца августа. "По закону 20 дней отводится для подсчета голосов, три дня для опубликования итогов. Это без учета второго тура и сроков обжалования итогов выборов", — заявил он.

Представители оппозиции отметили, что "Ата Мекен" направила лидерам фракций и спикеру парламента соответствующий документ, так как, согласно их подсчетам, Жогорку Кенеш (парламент) должен объявить дату выборов не позднее чем до конца апреля.