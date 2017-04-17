В лондонском клубе из-за распыления ядовитого газа пострадали 11 человек

ЛОНДОН, 17 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция разыскивает злоумышленника, распылившего минувшей ночью в лондонском клубе ядовитое вещество, в результате чего 11 человек получили ожоги.

"Ядовитая субстанция, состав которой еще предстоит определить, была использована при конфликте между двумя группами (посетителей клуба) внутри помещения. Подозреваемый мужчина распылил ядовитую субстанцию в двух жертв — двадцатилетних мужчин. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице", — говорится в распространенном в понедельник заявлении лондонской полиции.

Скотланд-Ярд отмечает, что инцидент не был связан с деятельностью организованных преступных групп, никаких арестов произведено пока не было.

Из-за инцидента были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения. При этом, как сообщается, 200 из них сами покинули здание до прибытия экстренных служб.

На место прибыли пожарные расчеты, машины скорой помощи и сотрудники полиции. Прилегающие к опасной зоне дороги были перекрыты.

Как сообщали СМИ, в больнице были доставлены по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью.