Один из самых разыскиваемых в Китае коррупционеров сдался властям

ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Один из 100 самых разыскиваемых властями Китая коррупционеров Ли Шицяо, скрывавшихся многие годы в Канаде, вернулся и сдался властям, говорится в сообщении Центральной комиссии Компартии КНР по проверке дисциплины.

В апреле 2015 года Китай начал кампанию по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов КПК под названием "Небесная сеть". Власти Китая передали в Интерпол список из 100 наиболее разыскиваемых беглых преступников, подозреваемых в коррупции. В их отношении Интерпол опубликовал "красные уведомления".

Сообщается, что подозреваемый в коррупции Ли Шицяо, 1942 года рождения, занимал в этом списке 75-е место.

Ли Шицяо ранее работал управляющим в компании по недвижимости города Нинбо в провинции Чжэцзян и сбежал в Канаду в апреле 2009 года.

Согласно информации, Ли Шицяо стал сороковым подозреваемым из списка 100 наиболее разыскиваемых беглых коррупционеров, которого властям Китая удалось вернуть на родину.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.