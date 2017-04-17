Молдавия и Украина планируют установить на границе Приднестровья 13 КПП

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска.

Проект постановления правительства Молдавии, вынесенный на публичные консультации, опубликовали кишиневские СМИ.

Речь идет о пяти международных пунктах пропуска (Первомайск-Кучурганы, Новые Гояны-Платоново, Новосавицкая-Кучурган, Колбасна-Слободка и Хрустовая-Болган, также о восьми пунктах межгосударственного значения (Грушка-Великая Кошница, Броштены-Тимково, Вэрэнкэу-Станиславка, Колосово-Иосиповка, Малаешты-Великопольское, Ближний Хутор-Славяносербка, Незавертайловка-Градинцы и Валя Туркулуй-Алексеевка).

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган". Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

В опубликованном документе отмечается, что молдавская сторона для обеспечения совместного контроля на этих пунктах планирует увеличить штат таможенной службы на 241 сотрудника с 1520 до 1761 человека.

В Приднестровье планы Молдавии и Украины по организации совместного контроля расценивают как попытку установить тотальную блокаду непризнанной республики и требуют обсуждения данной проблемы в рамках переговорного формата "5+2".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.