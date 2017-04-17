В ФРГ две трети турок поддержали переход к президентской форме правления

БЕРЛИН, 17 апр – РИА Новости. Почти две трети граждан Турции, которые приняли участие в воскресенье на территории ФРГ в конституционном референдуме, проголосовали за предложение турецкого лидера Тайипа Эрдогана о переходе на президентскую форму правления с парламентской – в поддержку этого высказались 63,1% участников.

Конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской, который прошел в Турции в воскресенье, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Немецкое агентство dpa отмечает высокую явку на референдуме в Германии – до 10 апреля в стране проголосовали 48,73% (696 863 человека) из 1 миллиона 430 тысяч 127 имеющих право голоса граждан Турции, зарегистрированных в ФРГ. До 16 апреля также часть граждан Турции имела возможность проголосовать на пограничных пунктах.