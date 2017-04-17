На западе Франции турки и курды подрались после референдума в Турции

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Потасовка между сотней турок и курдов произошла на западе Франции после проведения референдума в Турции, сообщает радиостанции France Bleu.

По данным радиостанции, инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Рен. Участники потасовки — преимущественно турки и курды — были вооружены железными ломами и бейсбольными битами.

Rennes: heurts entre turcs suite au référendum en Turquie, la police caillassée, un policier blessé https://t.co/uqP5hKWtvR via @f_desouche — Temps à venir ن (@Tempsavenir) 17 апреля 2017 г.

На место оперативно прибыли полицейские, участники потасовки окружили их автомобили и стали кидать в них различные предметы. Один из сотрудников правопорядка получил легкие ранения.

Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В результате инцидента два человека задержаны.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.