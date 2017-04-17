СМИ: под Мосулом убит помощник аль-Багдади по прозвищу "Кавказский эмир"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Один из основных помощников главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади по прозвищу "Кавказский эмир" убит к западу от Мосула, передает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на местный источник.

По данным канала, террориста застрелили неизвестные перед его домом в городе Талль-Афар.

"Неизвестные убили Хасбуллу аль-Кавкази по прозвищу "Кавказский эмир" около его дома в Талль-Афаре к западу от Мосула. Аль-Кавкази, который редко появлялся в Талль-Афаре, был одним из помощников Багдади", — сообщил источник телеканала.

По данным источника, после убийства аль-Кавкази боевики ИГ* объявили всеобщую мобилизацию и прочесывают жилые кварталы Талль-Афара в поисках убийц.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула продолжается с октября 2016 года. С февраля военные продвигаются в западной части города.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) запрещена в России