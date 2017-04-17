В соцсетях высмеяли американских дипломатов за допрос трехмесячного ребенка

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи социальных сетей посмеялись над сотрудниками американского посольства в Лондоне, устроившими допрос трехмесячному ребенку.

Как передает газета The Guardian, младенца вызвали на допрос после того, как его дедушка по ошибке назвал малыша террористом при заполнении анкеты на визу. По словам дедушки, внук "вел себя прекрасно" во время беседы в посольстве и даже не заплакал.

'Terrorist' baby faces US embassy interview after error on visa form https://t.co/sRqWp0Zh2S — The Guardian (@guardian) 17 апреля 2017 г.

​"Боже, он же еще малыш. А если бы там была беременная девушка, они бы устроили допрос с помощью ультразвука?" — иронизирует пользователь Meera.

"У сверхдержав не всегда найдутся сверхмозги", — пишет Haseeba Butt.

"Может быть, после заполнения всех форм его (дедушки — ред.) мозг взорвался и он не смог внимательно прочесть строчку и подумал, что там написано "туризм", а не "терроризм". Поэтому и поставил галочку", — предполагает Kirsty Marie Mc Crea

Множество шуток связано с тем, как бы повел себя юный "террорист" в такой ситуации.

"В этой истории много веселого. На вопрос "атаковали ли вы когда-нибудь гражданина США"? допрашиваемый субъект отвечает: "бла ба бу", — пишет R Rainer.

"Забавно, что репортер посчитал важным указать, что трехлетний ребенок еще не может разговаривать. "Эй, я ничего не скажу, пока не получу свое молоко, не схожу на горшок и не вздремну!" — комментирует Karen Binns в Facebook.

Некоторые пользователи считают, что сотрудники посольства поступили правильно, соблюдая все формальности, связанные с проверкой документов.

"Будем справедливы к посольству: могли ли они знать, что это действительно трехмесячный ребенок, пока не увидели его своими глазами?" — отмечает Barbara Clark.