Песков заявил об отсутствии подвижек в рамках "нормандского формата"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Каких-либо новых инициатив в рамках "нормандского формата" по Украине нет, как и альтернативы минским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока ни о каких новых инициативах нам не известно, они, по крайней мере, не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть еще раз призвать украинскую сторону к выполнению минских договоренностей. Альтернативы этому процессу нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия выдвинуть какие-либо инициативы в ходе общения лидеров "нормандской четверки".

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>