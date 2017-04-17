В Кремле прокомментировали итоги референдума в Турции

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Конституционный референдум в Турции — это суверенное дело страны, все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Прошедший референдум — это суверенное дело Турецкой Республики. Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа", — сказал Песков журналистам.