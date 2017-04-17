Роуссефф представит новые доказательства незаконности ее импичмента

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф представит Верховному суду в понедельник новые свидетельства незаконности импичмента, сообщает телеканал Telesur.

Юристы Роуссефф также представят заявление временного главы государства Мишеля Темера, который признает, что исказил информацию о ней.

В мае 2016 года Дилма Роуссефф была отстранена от должности президента Бразилии на 180 дней решением сената, вице-президент Мишел Темер стал временно исполняющим обязанности главы государства и сформировал новый кабинет. В августе сенат положительно проголосовал по вопросу об окончательном импичменте Роуссефф. Временным главой государства до выборов, которые пройдут в 2018 году, стал вице-президент Мишел Темер.

По информации телеканала, Темер сообщил, что в 2015 году тогдашний спикер нижней палаты парламента Эдуарду Кунья удовлетворил просьбу начать процедуру импичмента против Роуссефф только потому, что Партия трудящихся Бразилии не поддержала ее попытку сохранить пост.

По информации телеканала, Кунья признался Темеру, что собирался "сдать в архив все требования об импичменте против президента (Роуссефф)", потому что ему пообещали "три голоса Партии трудящихся в Комитете по вопросам этики", который в тот момент расследовал его причастность к коррупционному скандалу компании Petrobras. "На следующий день вижу новости, в которых сообщается, что президент Партии трудящихся и три члена партии нарушили обещание и проголосовали против (Куньи в Комитете по вопросам этики). Позже мне позвонил Кунья и сказал: "все, что я говорил тогда, не имеет значения, сообщу СМИ и дам старт процессу (импичмента – ред.)", — приводит слова Темера телеканал.

"У Верховного суда теперь есть доказательства того, что не налоговые нарушения привели Эдуарду Кунью к одобрению импичмента", — заявил представляющий Роуссефф адвокат Хосе Эдуарду Кардосо. Он добавил, что признания временного главы государства Темера будут включены в разбирательство, которое в настоящее время проводит Федеральный верховный суд, чтобы продемонстрировать незаконность импичмента Роуссефф.

"Если бы Партия трудящихся (PT) проголосовала за него (Кунью) в Комитете по вопросам этики, было бы очень вероятно, что президент (Роуссефф) сохранила пост", — заявил Темер.

Ранее суд Бразилии приговорил Кунью к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы в рамках антикоррупционного расследования.

Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

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