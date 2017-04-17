Политолог: после референдума Турция усилит вмешательство в дела Ирака и САР

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. После проведения конституционного референдума в Турции о переходе на президентскую форму правления руководство страны усилит вмешательство в дела Ирака и Сирии, полагает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова Виктор Надеин-Раевский.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

По мнению эксперта, на границах Турция будет действовать в духе экспансионизма, будет стараться укреплять отношения с исламскими государствами Ближнего и Среднего Востока. "Ссылаясь на национальный обет он (президент Тайип Эрдоган — ред.) будет расширять вмешательство в дела Ирака, Сирии", — сказал Надеин-Раевский в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

В то же время внутри страны "у Эрдогана и у исламизации не остается противников", полагает он. "Можно ожидать, что исламизация страны продолжится достаточно жестко", — указал Надеин-Раевский. По мнению эксперта, Турция может прийти к "смеси исламизма и национализма".

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран. Очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.