Политолог: после референдума Турция усилит вмешательство в дела Ирака и САР

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. После проведения конституционного референдума в Турции о переходе на президентскую форму правления руководство страны усилит вмешательство в дела Ирака и Сирии, полагает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова Виктор Надеин-Раевский.
По мнению эксперта, на границах Турция будет действовать в духе экспансионизма, будет стараться укреплять отношения с исламскими государствами Ближнего и Среднего Востока. "Ссылаясь на национальный обет он (президент Тайип Эрдоган — ред.) будет расширять вмешательство в дела Ирака, Сирии", — сказал Надеин-Раевский в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
В то же время внутри страны "у Эрдогана и у исламизации не остается противников", полагает он. "Можно ожидать, что исламизация страны продолжится достаточно жестко", — указал Надеин-Раевский. По мнению эксперта, Турция может прийти к "смеси исламизма и национализма".
Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран. Очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.