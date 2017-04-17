Более тысячи палестинцев присоединились к голодовке в израильских тюрьмах

ГАЗА, 17 апр – РИА Новости. Свыше тысячи палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, присоединились к бессрочной голодовке, добиваясь улучшения условий содержания, сообщили в понедельник представители профильных ведомств.

Начавшаяся накануне редкая по размаху протестная акция чревата очередным обострением палестино-израильского конфликта с волнениями на оккупированных территориях.

"Более 1,3 тысячи заключенных в различных израильских тюрьмах участвуют в коллективной голодовке протеста против небрежного медицинского ухода, разнообразных нарушений, административных арестов, несправедливости судов и запретов на свидания", — сказал глава палестинской комиссии по делам заключенных Исса Караке. Он добавил, что ожидает дальнейшего роста численности участников акции.

По данным Управления тюрем Израиля, о намерении держать голодовку на утро понедельника объявили примерно 1,1 тысячи заключенных в восьми пенитенциарных заведениях. Накануне вечером израильтяне говорили о 700 участниках акции из числа осужденных за преступления против национальной безопасности.

Арестанты выдвинули длинный список требований – от прекращения административных задержаний, когда палестинцев держат под стражей без суда и предъявления обвинения сколь угодно долго, до установки в тюремных блоках таксофонов, кондиционеров и спутникового телевидения, от увеличения частоты и продолжительности свиданий с родственниками до возможности получать заочно высшее образование.

Израильские власти отказываются вступать в переговоры с заключенными и говорят, что уже применяют к участникам голодовки "дисциплинарные меры воздействия". По оценкам СМИ, в израильских тюрьмах сидят около 6,5 тысячи палестинцев.

Организатором голодовки стал один из лидеров правящего палестинского движения ФАТХ Марван Баргути, который отбывает пять пожизненных сроков по обвинению в причастности к терактам времен "второй интифады" — антиизраильского восстания начала века. Несмотря на полтора десятка лет, проведенных за решеткой, он остается одним из самых популярных палестинских политиков, регулярно избирается на высокие партийные должности и даже упоминается в числе возможных преемников президента Махмуда Аббаса.

Официальное агентство ВАФА пишет, что за полвека палестинские заключенные 23 раза объявляли коллективные голодовки, последняя состоялась в 2014 году и продолжалась 63 дня.

Готовясь к акции протеста, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан распорядился стянуть к тюрьмам подразделения, предназначенные для подавления беспорядков, активизировать обыски в камерах, чтобы пресекать недозволенные контакты между заключенными, и развернуть полевой госпиталь, куда предполагается в случае необходимости помещать арестантов.

Представитель в Палестине Международного комитета Красного креста и Красного полумесяца Сухер Заккут сказал РИА Новости, что организация объявила "состояние максимальной готовности и готова посещать бастующих арестантов в местах их заключения".